الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تربوي يكشف أهمية المنصات الإلكترونية للطلاب

المنصات الإلكترونية
المنصات الإلكترونية للطلاب

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أهمية توفير الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم المنصات الإلكترونية للطلاب، موضحًا أن الدولة قررت أن تتجه نحو الاعتماد على تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم.

وقال  “شوقي”، خلال لقائه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع  عبر القناة الأولى، اليوم الاثنين، إن من أهم الخطوات اتخذتها الدولة في مجال التعليم هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال الملفات التعليمية الواسعة للغاية وتشمل عدة منصات منها على الإنترنت وأخرى على شاشات التليفزيون فضلا عن منصات سمعية على الراديو، ومن أمثلة هذه المنصات هي “حصص مصر”.

منصة “حصص مصر” تختص بالمراحل التعليمية بداية من 3 إعدادي حتى 3 ثانوي

وأضاف الخبير التربوي،  أن منصة “حصص مصر” تختص بالمراحل التعليمية بداية من 3 إعدادي حتى 3 ثانوي، وتوجد العديد من المنصات مثل منصة “ذاكر” وبوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تعد من أكثر المواقع رواجا بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن هناك منصات إلكترونية للتعليم الفني، فضلا عن وجود منصة تعليم إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مختلف البوابات والمنصات التعليمية تتيح للطلاب كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية في أي وقت، مشيرا إلى أهمية المنصات الإلكترونية، إذ تعكس العديد من الأمور الهامة، إذ تتماشى مع مجريات العصر، كونها تجعل الطلاب يعتمدون على التكنولوجيا في الدراسة من خلال الموبايل والتابلت واللاب توب وغيرها.

 

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