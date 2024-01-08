الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: انفجارات تدوى فى سماء الخرطوم

السودان
السودان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأنباء عن سماع دوى انفجارات في منطقة شرق النيل بالخرطوم، منذ قليل.

وفي وقت سابق، قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش السوداني قصف أهداف ومواقع ميليشيا الدعم السريع بمدينة بحري في الخرطوم.

وأضاف الجندي، خلال تصريحاته عبر القناة، الأحد، أن هناك مدافع توجد بهذه المنطقة تابعة للدعم السريع، مشيرًا إلى أن المعارك البرية مشتعلة بمنطقة المهندسين التي تقع جنوب أم درمان.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، بأن الجيش تمكن بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين فى ضربة جوية من قتل 26 عنصرا من الميليشيات الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط البلاد.

بالخرطوم انفجارات أنباء عن سماع دوى انفجارات في منطقة شرق النيل بالخرطوم

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