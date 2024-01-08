الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بابا الفاتيكان: السلام في العالم أصبح مهددا بسبب النزاعات وآخرها الحرب بغزة

البابا فرانسيس،
البابا فرانسيس،

أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، أن السلام أصبح مهددا في العالم بسبب النزاعات وآخرها الحرب في قطاع غزة ولبنان، مجددًا مطالبه بضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى غزة.

الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة

وأضاف بابا الفاتيكان، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن  الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها في غزة.

وفي وقت سابق، أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر، ودعا فى كلمته بمناسبه احتفالات الكريسماس - وفقا لما أوردته وكالة الايطالية "أنسامد"، لعدم الخلط بين الاحتفال والنزعة الاستهلاكية، مناشدا بمشاركة الاحتفالات مع من يفتقرون للضروريات.

وأضاف بابا الفاتيكان "أننا نفكر أيضًا فى كل من يعانى من الفقر والجوع والعبودية".

النزاعات قطاع غزة غزة ولبنان بابا الفاتيكان

مواد متعلقة

خبير تربوي يكشف أهمية المنصات الإلكترونية للطلاب

بابا الفاتيكان: ندين استهداف الأطفال والمدنيين فى قطاع غزة

منسقة أممية: خطر المجاعة فى غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

انخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

دوى انفجارات فى القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة فى سوريا قرب الحدود مع العراق

"الأرصاد": استقرار كبير فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين

حسين حمودة لـ"الشاهد": نحتاج لموازنة بين قيمنا الواردة من الخارج والاحتكاك بالغرب

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال