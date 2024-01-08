بابا الفاتيكان: السلام في العالم أصبح مهددا بسبب النزاعات وآخرها الحرب بغزة

أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، أن السلام أصبح مهددا في العالم بسبب النزاعات وآخرها الحرب في قطاع غزة ولبنان، مجددًا مطالبه بضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى غزة.

الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة

وأضاف بابا الفاتيكان، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها في غزة.

وفي وقت سابق، أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر، ودعا فى كلمته بمناسبه احتفالات الكريسماس - وفقا لما أوردته وكالة الايطالية "أنسامد"، لعدم الخلط بين الاحتفال والنزعة الاستهلاكية، مناشدا بمشاركة الاحتفالات مع من يفتقرون للضروريات.

وأضاف بابا الفاتيكان "أننا نفكر أيضًا فى كل من يعانى من الفقر والجوع والعبودية".