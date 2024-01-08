الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقتل مسئول بارز فى حزب الله بقصف إسرائيلى جنوب لبنان

قصف إسرائيلي جنوب
قصف إسرائيلي جنوب لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن الوكالة الفرنسية، بوجود أنباء عن مقتل مسئول بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبًا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لبنانيان وحركة حماس.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن انفجارًا ناتجًا عن مسيرة إسرائيلية استهدف مكتبًا لحماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء انعقاد اجتماع فيه، وأدّى إلى سقوط ستة قتلى.

وأكد تليفزيون الأقصى التابع لحماس من قطاع غزة "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري، في غارة صهيونية غادرة في بيروت". وأشار إلى مقتل "اثنين من قادة القسام في بيروت" معه.

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