الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يتصاعد باستمرار

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن ما يحدث في قطاع غزة والتطورات الميدانية في تصاعد مستمر، حيث القصف الإسرائيلي لم يتوقف عن كل محافظات قطاع غزة، وآخر هذا العدوان الإسرائيلي استهدف محافظة رفح، وهي المحافظة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة آمنة يطلب من الفلسطينيين بالنزوح إليها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العدوان استهدف سيارة مدنية كانت تسير في المنطقة الغربية لمحافظة رفح مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 إصابات ممن كانوا يسيرون في الشارع الرئيسي عندما تعرضت السيارة للقصف الإسرائيلي.

وتابع أن منطقة خان يونس وهي ثاني المحافظات الجنوبية والتي ما زالت تتعرض لعدوان إسرائيي وتوغل من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور، فلازالت هذه المحافظة تشهد قصفا إسرائيليا عنيفا بالإضافة إلى القذائف التي تطلقها الآليات المتوغلة.

غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلى

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