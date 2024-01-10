أستاذ الصحة العامة يحذر من الإسراف في تناول الزنجبيل (فيديو)

كشف الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، فوائد شرب الزنجبيل، محذرًا من أن الإسراف في شربه الممكن أن يؤدي لقرحة المعدة.

وقال أستاذ الصحة العامة، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، إن الشرب الصحيح للزنجبيل يكون بنسبة 4 جرامات فى اليوم فقط، وبالتالي في حال تجاوز القدر سيزيد من الحموضة أو مسببات القرحة.

وأشار أستاذ الصحة العامة، إلى أن جميع الأعشاب ومن ضمنهم الزنجبيل مفيدة ولكن يجب شربها بإعتدال للجميع وخاصة الحوامل، لأنه قد يؤدي لاحتمال الإجهاض أو مرضى السكر أو السرطان.

وتابع الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، أن الزنجبيل مفيد جدا للسيدات خاصة بالبشرة، لأنه يحتوي على ملين، ولكن بالجرعة المطلوبة، إلى جانب العملية الجنسية للرجال.