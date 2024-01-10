الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من برودة الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الطبيعية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، اليوم الأربعاء.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صبح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، اليوم، إن الأجواء الباردة تستمر حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن جنوب الصعيد على موعد مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم غد الخميس، حيث متوقع أن يسجل درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية.



وأشارت إلى أنه مع هذا الانخفاض، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13

ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15