لا يفوتك هذا المساء| قمة "مصرية أردنية فلسطينية" غدًا.. و"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وائل الدحدوح: مستمرون فى أداء واجبنا المهنى والوطنى طالما تنبض قلوبنا بالحياة

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن الشعب الفلسطيني يقوم بدوره في الدفاع عن وطنه بدمه وقلبه وروحه، مشيرًا إلى أن الشعب سيظل يدافع عن الوطن مهما بلغت الخسائر أشدها. وأكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بلينكن: توجيه تهمة الإبادة لإسرائيل بحق أهل غزة "لا أساس لها"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تهم الإبادة الموجهة لإسرائيل في غزة لا أساس لها، لا سيما أن مَن اعتدى على الإسرائيليين هم حماس وحزب الله والحوثيون وداعمهم (إيران) وجميعهم يدعون للقضاء على اليهود. وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب أنه خلال زيارته الحالية للمنطقة ولقائه بعدد من القادة جميعهم أعربوا.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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رئيس هيئة الاستثمار يكشف تفاصيل أول منتجع للسياحة العلاجية (فيديو)

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وقعت عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية، لافتًا إلى أنها خطوة لتشجيع سياحة الاستشفاء في مصر. وأضاف هيبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602051

المشدد 4 سنوات للمتهم بخطف طفل ومحاولة هتك عرضه فى الفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، في حكمها الصادر اليوم عاملًا يدعى حمادة (ح. س) بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه. وصدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل، وكيل النيابة محمد بهاء وأمين سر ثروت حكيم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602021

الديوان الملكى الأردنى يعلن عقد قمة "مصرية - أردنية ـ فلسطينية" غدًا

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية تجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني بالعقبة الأردنية غدًا الأربعاء، لبحث التطورات الخطيرة في غزة ومستجدات الضفة الغربية. وكانت كشفت مصادر فلسطينية عن أن قمة مصرية- أردنية- فلسطينية ستعقد يوم غد الأربعاء بمدينة العقبة في الأردن؛ حسبما نقلت صحيفة الشرق. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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إسماعيل هنية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أى هدف من أهداف حرب غزة

دعا زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى تزويد المسلحين الفلسطينيين بالمعدات والأسلحة، مضيفا أن حرب الحركة مع إسرائيل ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"كاف" يكشف أبرز 5 مواهب منتظر تألقها فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أبرز 5 مواهب شابة، ينتظر تألقهم فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم السبت المقبل بكوت ديفوار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602065

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، على كافة أنحاء الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4601962