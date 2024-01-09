خطف طفلًا وحاول هتك عرضه.. المشدد 4 سنوات لمتهم فى الفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، في حكمها الصادر اليوم عاملًا يدعى حمادة (ح. س) بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل، وكيل النيابة محمد بهاء وأمين سر ثروت حكيم.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 18689 لسنة 2023 جنايات قسم ثان الفيوم، عن أن المتهم شرع في خطف المجني عليه الطفل "محمد ا ص" بالإكراه، وتم ضبطه بمعرفة والد الطفل والمارين بالشارع، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الفيوم والتي أمرت بتحويل المتهم لمحكمة جنايات الفيوم، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.