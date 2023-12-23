السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفل بالمرج

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه خطف طفل وهتك عرضه في المرج.

وذكرت  تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ج.س عاطل هتك المجنى عليه، وتمكن من اقتياده إلى مسكنه بعيدا عن أعين الناس بأحدي العقارات وهتك عرض المجني عليه وحسر عنه ملابسه.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من ربة منزل باختفاء نجلها وهتك عرضه من قبل شخص مجهول وأدلت أوصاف المتهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة، بالقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة المشدد 15 عاما هتك عرض خطف طفل النيابة العامة

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