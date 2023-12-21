المشدد 15 عامًا لمتهم بحيازة المخدرات بقصد الاتجار فى العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ضبطت بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة العمرانية.

أمر إحالة كشف عن أن المتهم في غضون العام الماضي حاز وأحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بناء على معلومات سرية وفى كمين محكم أعد له ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وترويجه على عملائه بنطاق القسم.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.