الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات

محكمة
محكمة

أجلت  محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات أمانة، بمنطقة بالوراق لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2024.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، أن المتهمين "م. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " م. ص. م" عامل جراح 34 سنة، وجهت إليهم تهمه خطف شخص بالإكراه، وذلك على خلفية التحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه " بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفًا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.

كما وجهت للمتهمين، تهمه أكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهى عبارة (7) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التى أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.

كما ضربا عمدًا المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات محاكمة نجار خطف قهوجي جنح الوراق

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