الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

الديوان الملكى الأردنى يعلن عقد قمة "مصرية - أردنية ـ فلسطينية" غدًا

قمة مصرية - أردنية
قمة مصرية - أردنية - فلسطينية

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية تجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني بالعقبة الأردنية غدًا الأربعاء، لبحث التطورات الخطيرة في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وكانت كشفت مصادر فلسطينية عن أن قمة مصرية- أردنية- فلسطينية ستعقد يوم غد  الأربعاء بمدينة العقبة في الأردن؛ حسبما نقلت صحيفة الشرق.

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الملك عبدالله: فى عيد الميلاد المجيد تغيب البهجة عن الأراضى المقدسة

وأشارت الشبكة الفلسطينية إلى أنه من المقرر أن تبحث القمة سُبل وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الإغاثة لسكان القطاع والأفق السياسي المطلوب، والخروج بتوصيات جماعية نحو العالم بشأن ضرورة وقف العدوان.

الديوان الملكي الأردني مصر الأردن السيسي الملك عبدالله

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