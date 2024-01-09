الديوان الملكى الأردنى يعلن عقد قمة "مصرية - أردنية ـ فلسطينية" غدًا

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية تجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني بالعقبة الأردنية غدًا الأربعاء، لبحث التطورات الخطيرة في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وكانت كشفت مصادر فلسطينية عن أن قمة مصرية- أردنية- فلسطينية ستعقد يوم غد الأربعاء بمدينة العقبة في الأردن؛ حسبما نقلت صحيفة الشرق.

وأشارت الشبكة الفلسطينية إلى أنه من المقرر أن تبحث القمة سُبل وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الإغاثة لسكان القطاع والأفق السياسي المطلوب، والخروج بتوصيات جماعية نحو العالم بشأن ضرورة وقف العدوان.