الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملك عبدالله: فى عيد الميلاد المجيد تغيب البهجة عن الأراضى المقدسة

الملك عبدالله
الملك عبدالله

أعرب الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، عن حزنه، بسبب قدوم احتفالات العالم بعيد الميلاد المجيد، بينما يعيش المسيحيون في غزة والأراضي المحتلة وضعًا مأساويًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.


وقال الملك عبدالله على حسابه الرسمي بموقع إكس: "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم. أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".

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الكنائس تصلى للسلام فى عيد الميلاد المجيد


على صعيد متصل، خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع في العديد من المدن الأمريكية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، مطالبين بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ولوح آلاف المتظاهرين بالعلم الفلسطيني، وارتدوا الكوفية الفلسطينية الرمزية في سلسلة من المسيرات والمسيرات المنسقة، ورفعوا رايات:“لا عيد الميلاد كالمعتاد هناك إبادة جماعية”.

 

العاهل الأردني الملك عبدالله الأردن عيد الميلاد المجيد غزة الأراضي المقدسة

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