"كاف" يكشف أبرز 5 مواهب منتظر تألقها فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أبرز 5 مواهب شابة، ينتظر تألقهم فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم السبت المقبل بكوت ديفوار.

وأكد التقرير الذى نشر على موقع "كاف" أن هذه الأسماء الخمسة على موعد مع التألق والظهور بشكل قوي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وجاءت قائمة اللاعبين الخمسة وفقًا لما ذكره "كاف" كالآتي:

-إرنست نواما (غانا - 20 عامًا)

خاض 14 مباراة هذا الموسم في الدرجة الفرنسية الأولى مع أوليمبيك ليون، يحتل إرنست نواما، مكانًا مهمًا مع المنتخب الغاني، حيث نجح الجناح الشاب مع ناديه وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في الدوري.

في يونيو 2023 حمل ألوان "النجوم السوداء" لأول مرة، وكان ذلك خلال لقاء أمام مدغشقر (0-0)، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، افتتح رصيده من الأهداف خلال اللقاء الثاني، أمام جمهورية إفريقيا الوسطى (2-1) في 7 سبتمبر 2023، بعد 15 دقيقة من دخوله للمشاركة في اللقاء.

يعتمد المدرب، كريس هيوتون، على شغفه بإعطاء المزيد من النشاط للشق الهجومي.

-لامين كامارا (السنغال - 20 سنة)

يلعب، لامين كامارا، في عمر 20 سنة فقط، دورًا أساسيًا مع فريقه إف سي ميتز الفرنسي، منذ بداية الموسم، حيث لعب 17 مباراة، وسجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

سجل كامارا مع المنتخب السنغالي، يوم 18 نوفمبر 2023 أمام جنوب السودان، خلال اليوم الأول من تصفيات كأس العالم 2026، لم يستغرق وقتًا طويلًا لكسب ثقة المدرب، أليو سيسيه.

-ويلفريد ناثان دوالا (الكاميرون - 17 سنة)

ولد، ويلفريد ناثان دوالا، يوم 15 مايو 2006 في دوالا، وهو المفاجأة الكبرى في قائمة المدرب الكاميروني، ريجوبرت سونج، خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، لاعب خط وسط ميدان نادي فيكتوريا يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى في الكاميرون.

تمكن دوالا من إقناع مدرب "الأسود غير المروضة"، بفضل إمكاناته الفنية الهائلة وأدائه الكبير في الدوري المحلي، رغم أن سنه لا تتجاوز 17 عامًا.

-مايكل أمير ريتشاردسون جونيور (المغرب - 21 سنة)

بعد التحاقه بنادي ملعب ريمس هذا الموسم قادمًا من لوهافر، حقق أمير ريتشاردسون، الجزء الأول المثالي تقريبًا من الموسم. يُقاس تأثير العملاق الذي يبلغ طوله 1,95 على مستوى ناديه ريمس، بإحصائياته الرائعة، حيث سجل 3 أهداف خلال 14 مباراة، ما جعله يكون لاعبًا في القائمة النهائية للمدرب المغربي، وليد رقراقي، تحسبًا للعرس الكروي القاري.

-كريم كوناتي (كوت ديفوار - 19 سنة)

قبل عام ونصف العام (يونيو 2022)، أثار انتقال، كريم كوناتي، من نادي أسيك ميموزا إلى نادي سالزبورج، ضجة كبيرة. كان صاحب الـ19 سنة، قد قضى موسمًا رائعًا مع النادي الإيفواري، حيث جذب اهتمام أفضل الأندية في العالم. المهاجم المولود يوم 21 مارس 2004، لا يزال في موقع مناسب، وسيكون أحد عوامل جذب الجمهور الإيفواري خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.