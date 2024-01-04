الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يُعلن زيادة الجوائز المالية لأمم إفريقيا بنسبة 40%

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة مبلغ الجوائز المالية الخاصة بالفائز والمتأهلين للأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير المقبل.

وذكر "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أنه تقررت زيادة جوائز البطولة بنسبة 40%.

وبموجب الزيادة، يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل كل من المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل لدور ربع النهائي.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات للموقع الرسمي: "كاف حقق تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم وجميع المسابقات الأخرى".

وأضاف: "قررنا زيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الإفريقية لـ7 ملايين دولار أمريكي وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة، أنا واثق أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلًا عن مساعدة الاتحادات التابعة لنا".

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