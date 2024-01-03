منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. غانا وثورة كرة القدم

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34 والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير الجاري و12 فبراير المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا 2023

ويلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير الجاري في العاشرة مساءً.

وتسلط «الدستور» الضوء على منتخب غانا وتاريخه مع كرة القدم وبطولة الأمم الإفريقية.

الاستعمار واللقاء الأول بالساحرة المستديرة

خضعت دولة غانا أو "ساحل الذهب" كما كانت تعرف في القرن الـ19 للاستعمار البريطاني منذ 1896.

جلب التجار الأوروبيون القادمون مع الاستعمار البريطاني لساحل الذهب "غانا" لعبة كرة القدم، وبنوا قلاعهم على الشاطئ ونقلوا اللعبة للسكان الأصليين وبدأوا يتشاركونها معهم.

وتأسس أول نادٍ لكرة القدم بغانا في عام 1903 تحت اسم "إكسليسيور" على يد مواطن بريطاني اسمه "بريتون" والذي كان يعمل مديرًا لمدرسة فيليب كواك الحكومية في كيب كوست.

ثورة كرة القدم

انتخبت الأندية الغانية ريتشارو مابو أكوي رئيسًا لها في 1930، وفي 1952 أصدرت حكومة ساحل الذهب، قانونًا أنشئ تحت مظلته اتحاد جولد كوست الرياضي للهواة ومنح القانون الحكومة السلطة للسيطرة على جميع اتحادات الهواة بما في ذلك اتحاد كرة القدم.

وفي منتصف عام 1950 اتهمت الأندية الغانية أكوي بسوء الإدارة وشككت في قدرته على تطوير كرة القدم الغانية، ونجحوا في الإطاحة به بقيادة أوهيني دجان، الذي سيتولى منصب رئيس الاتحاد الغاني بعد تأسيس الاتحاد الغاني لكرة القدم بشكل رسمي ومنفصل، لينضم بشكل رسمي للاتحاد الدولي للعبة في 1957، ثم انضم للاتحاد الإفريقي في 1960.

أول مشاركة واستضافة ولقب

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي في عام 1960، فازت غانا بحق تنظيم النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في 1963.

ووقعت غانا في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة منتخبات تونس وإثيوبيا، وتعادل مع المنتخب التونسي في المباراة الأولى ثم فاز على إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة الثانية.

وضمت المجموعة الثانية المنتخب المصري تحت مسمى "الجمهورية العربية المتحدة" ونيجيريا والسودان.

وتأهل المنتخب الغاني على صدارة مجموعته، وفي المجموعة الثانية احتل المنتخب السوداني الصدارة بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

وفازت غانا على السودان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد، وبنفس النتيجة حقق المنتخب المصري المركز الثالث في البطولة.

اللقب الثاني

وحقق المنتخب الغاني اللقب الثاني له في مشاركته الثانية بالبطولة بعام 1965، بعد أن فاز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدفين بعد الاحتكام للأوقات الإضافية.

تاريخ المشاركات

بعد التتويج بأول لقبين، وصل المنتخب الغاني للمباراة النهائية للنسخة السابعة من البطولة في 1968 وخسرها أمام الكونغو الديموقراطية، وكرر صعوده للمباراة النهائية في النسخة التالية من البطولة بـ1970 وخسر أمام السودان بهدف دون رد.

وغاب المنتخب الغاني عن المشاركة في أمم إفريقيا في نسخ 1972، 1974، 1976، قبل أن يعود للمشاركة في نسخة 1978 واستضاف البطولة وحققها على حساب منتخب أوغندا، ثم ودعها للمرة الأولى من دور المجموعات في نسخة 1980، ثم عاد وحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعام 1982.

منتخب غانا فشل في تحقيق اللقب في النسخ التالية من البطولة والتي غاب عنها فقط في عام 2004، وكان أبرز إنجازاته التأهل للمباراة النهائية في 3 نسخ وهي أعوام 1992 وخسر أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح، ثم خسر أمام منتخب مصر بهدف دون رد في نسخة 2010، وتأهل مرة أخرى للنهائي في 2015 وخسر أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح أيضًا.

القائمة المستدعاة لنسخة 2023

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي)، جوجو ولاكوت (هيبرنيان الأكستلندي)، لورانس إيتي زيجي (سانت جالين السويسري)

الدفاع: أليدو سيدو (كليرمون الفرنسي)، دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي)، كينجسلي شيندلر (سامسون سبور التركي)، جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي)، أبدول فاتاو حميدو (ميدياما)، نيكولاس أوبوكو (إيميان الفرنسي)، دانيال أمارتي (بشكتاش التركي)، ساليسو محمد (موناكو الفرنسي)، ألكساندر دجكيو (فناربخشة التركي)

الوسط: بابا إدريسو (ألميريا الإسباني)، إليشا أووسو (أوكسير الفرنسي)، عبدالصمد ساليس (لانس الفرنسي)، ريشموند لامبتي (أشانتي كوتوكو)، مجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي)، محمد قدوس وست هام يونايتد الإنجليزي)، أندريه أيوا (لوهافر الفرنسي)، رانسفورد يبواه كونيجسدورفر (هامبورج الألماني)

الهجوم: عثمان بوكاري (ريد ستار بلجراد الصربي)، جوزيف بينتسيل (جينك البلجيكي)، جوردان أيوا (جينك البلجيكي)، إرنست نواماه (أولمبيك ليون الفرنسي)، إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني)، أنطونيو سيمينيو (بورنموث الإنجليزي)، جوناثان سواه (ميدياما).



أبرز نجوم القائمة



يأتي محمد قدوس، لاعب وست هام يونايتد الانجليزي، على رأس قائمة نجوم المنتخب الغاني في البطولة، بعد تألقه رفقة فريقه في البريميرليج، وكذلك إيناكي ويليامز مهاجم فريق أتلتيك بلباو الإسباني.



القيمة التسويقية لمنتخب غانا

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب غانا 196.08 مليون يورو.



المدرب

يتولى الأيرلندي كريس هيوتون منصب المدير الفني لمنتخب غانا منذ 20 مارس 2023.

وسبق له أن تولى منصب المساعد التقني للمنتخب في الفترة بين 10 فبراير 2022 و11 فبراير 2023.



ويلعب المنتخب الغاني مع كريس هيوتون بطريقة 4-3-3، وأحيانًا الـ4-2-3-1.

وقاد هيوتون المنتخب الغاني في 5 مباريات وفاز بمباراتين وخسر 3 مباريات، وسجل “البلاك ستارز” معه 4 أهداف وسكنت شباكه 8 أهداف.