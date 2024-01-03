الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"5 شارع الجبلاية".. أزمة الكرة المصرية في كتاب جديد لعمر البانوبي

عمر البانوبي
عمر البانوبي

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 مشاركة الكاتب والإعلامي الرياضي عمر البانوبي بكتاب جديد تحت عنوان «5 شارع الجبلاية» الصادر عن دار الوطن، استمرارًا لتواجد الإصدارات الرياضية في معرض الكتاب الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

ويقدّم عمر البانوبي في كتابه الجديد «5 شارع الجبلاية» تحليلًا لأبرز قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم على مدار 100 عام، منذ التأسيس في العام 1921 ونيل عضوية الفيفا في العام 1923 وحتى العام 2023، وانعكاسات قرارات الجبلاية على المستوى الفني لكرة القدم المصرية والمنتخبات الوطنية.

ويكشف كتاب «5 شارع الجبلاية» النقاب عن محتوى بعض الوثائق التاريخية ومن بينها لائحة وشروط النسخة الأولى من مسابقة الدوري العام المصري موسم 1948-49، وتقرير حسين حجازي عن موسم الدوري العام وملاحظاته على المسابقة في مهدها.

كما يستعرض الكاتب نقاط القوة والضعف في كرة القدم المصرية على الصعيدين الإداري والفني، ويقدّم رؤيته لمستقبلها وكيفية الخروج من دائرة تكرار الأخطاء والوصول إلى المكانة التي تستحقها الكرة المصرية مقارنة بعراقتها وتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام.

عمر البانوبي كاتب وإعلامي رياضي بدأ مشواره المهني بالعمل ممثلًا إعلاميًا لنادي هال سيتي الإنجليزي، قبل أن يتولى منصب مدير إدارة الإعلام بنادي الجونة لموسمين.

ويعد كتاب «5 شارع الجبلاية» التعاون الرابع بين عمر البانوبي ودار الوطن للنشر والتوزيع بعد 3 مؤلفات سابقة في مجال كرة القدم «100 عام من الحلم» الذي يرصد تجارب احتراف المصريين في أوروبا على مدار 100 عام، و«الچنرال.. محمود الجوهري» الذي يؤرخ لمسيرة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر و«كرة القدم في المدن الجامحة» عن العلاقة بين كرة القدم المصرية واليونانية.

معرض القاهره الدولي للكتاب عمر البانوب عمر البانوبي 5 شارع الجبلاية معرض الكتاب

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