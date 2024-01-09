الإصابة تطيح بثنائي السنغال من قائمة كأس أمم أفريقيا

قرر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، ضم المهاجم بامبا ديانج والحارس ألفريد جوميز، لقائمة أسود التيرانجا النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويأتي ذلك، من أجل تعويض غياب الثنائي المهاجم بولاي ديا وحارس المرمى سيني ديانج، بعدما تم استبعادهما بسبب الإصابة.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "بامبا ديانج يعرف الفريق جيدا، وهو حاليا يعمل بشكل جيد في لوريان، وعاد للتو من الإصابة".

وأضاف:" الوضع لا يختلف كثيرا لحارس المرمى جوميز، لذلك نحن مستمرون بمجموعة اللاعبين التي نلعب بها دائما".

قائمة أسود التيرانجا النهائية لأمم إفريقيا 2023

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)- سيني ديانج (ميدلزبره الإنجليزي)- موري دياو (كليرمون فوت الفرنسي).

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)- عبده ديالو (العربي القطري)- موسى نياخات (نوتنجهام فورست)- عبد اللاي نداي (تروا الفرنسي)- يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)- إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي)- عبد اللاي سيك (مكابي حيفا)- فودي بالو توريه (فولام الإنجليزي)- فورموسي ميندي (لوريان الفرنسي).

خط الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي)- بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - بابي سار (توتنام الإنجليزي)- كريبين دياتا (موناكو الفرنسي)- لامين كامارا (ميتز الفرنسي)- شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست الإنجليزي)- نامباليس ميندي (لانس الفرنسي).

خط الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)- نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)- إليمان نداي (مارسيليا الفرنسي)- عبد الله سيما (رينجرز الاسكتلندي)- بولاي ديا (ساليرنتينا الإيطالي)- حبيب ديالو (الشباب السعودي)- إسماعيلا سار (مارسيليا الفرنسي).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021"، وذلك على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، ليكون اللقب الوحيد في تاريخ أسود التيرانجا.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.