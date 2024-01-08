أليو سيسيه: السنغال ليست مسيطرة على كأس أمم إفريقيا.. ولا ينبغى التعامل مع البطولة بغرور

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه ينتظر بفارغ الصبر، بدء مسيرة فريقه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرًا إلى طموحه في حصد اللقب الثاني على التوالي، على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة.

وقال سيسيه، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأحد، عشية المباراة الودية أمام النيجر: "ليس لدينا سيطرة كافية على بطولات كأس الأمم الإفريقية.. إنها منافسة صعبة للغاية. أنا حاليا سأخوض كأس الأمم الإفريقية الثالثة لي، لذلك اكتسبنا الخبرة في جميع مباريات المنتخب الوطني، بما في ذلك كأس العالم".

وتابع: "ندرك أن الأمور ستكون مختلفة في كوت ديفوار، لذلك سيتعين علينا تهيئة أنفسنا، من أجل التعامل بشكل جيد مع تلك البطولة، ولا يبغي التعامل مع الأمر بغرور أو استخفاف أو غطرسة. وفي هذه المجموعة التي نتواجد بها، لا يوجد شىء مؤكد".

وعن الرسالة التي وجهها للجماهير قبل السفر إلى كوت ديفوار، لخوض كأس الأمم الإفريقية، قال سيسيه: "منذ إعلان القائمة، تلقينا دعما من الجماهير. وأقول لمشجعينا رافقوا هذا الفريق بالصلاة. بين داكار وساحل العاج، تستغرق الرحلة 3 أو 4 ساعات. إذا تمكن كل الشعب السنغالي من القدوم إلى ساحل العاج ومواصلة دعمنا، فسيكون ذلك أمرًا استثنائيًا".

وأضاف: "هذه المباراة ضد النيجر هي وقت جيد ونحن ننتظر دعم الجمهور لهذا الفريق الذي يحتاج إليه".

وتابع: "منذ المباراة التي لعبناها هنا ضد مصر، لم أشعر بهذه الإثارة حول الفريق. حان الوقت لإظهار ذلك مرة أخرى. وواجبنا هو أن نرتقي إلى مستوى ذلك، ولكننا نتوقع أيضًا من الجمهور أن يرقى إلى مستوى ذلك. نحن بحاجة إلى إعادة ما رأيناه ضد مصر".

وستلتقي السنغال، نظيرتها النيجر، وديًا مساء اليوم بالعاصمة داكار، في آخر مواجهة لمنتخب «أسود التيرانجا» قبل خوض كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخب السنغالي، في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من الكاميرون، وغينيا، وجامبيا.