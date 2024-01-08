الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليو سيسيه: السنغال ليست مسيطرة على كأس أمم إفريقيا.. ولا ينبغى التعامل مع البطولة بغرور

أليو سيسيه
أليو سيسيه

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه ينتظر بفارغ الصبر، بدء مسيرة فريقه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرًا إلى طموحه في حصد اللقب الثاني على التوالي، على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة.

وقال سيسيه، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأحد، عشية المباراة الودية أمام النيجر: "ليس لدينا سيطرة كافية على بطولات كأس الأمم الإفريقية.. إنها منافسة صعبة للغاية. أنا حاليا سأخوض كأس الأمم الإفريقية الثالثة لي، لذلك اكتسبنا الخبرة في جميع مباريات المنتخب الوطني، بما في ذلك كأس العالم".

وتابع: "ندرك أن الأمور ستكون مختلفة في كوت ديفوار، لذلك سيتعين علينا تهيئة أنفسنا، من أجل التعامل بشكل جيد مع تلك البطولة، ولا يبغي التعامل مع الأمر بغرور أو استخفاف أو غطرسة. وفي هذه المجموعة التي نتواجد بها، لا يوجد شىء مؤكد".

وعن الرسالة التي وجهها للجماهير قبل السفر إلى كوت ديفوار، لخوض كأس الأمم الإفريقية، قال سيسيه: "منذ إعلان القائمة، تلقينا دعما من الجماهير. وأقول لمشجعينا رافقوا هذا الفريق بالصلاة. بين داكار وساحل العاج، تستغرق الرحلة 3 أو 4 ساعات. إذا تمكن كل الشعب السنغالي من القدوم إلى ساحل العاج ومواصلة دعمنا، فسيكون ذلك أمرًا استثنائيًا".

وأضاف: "هذه المباراة ضد النيجر هي وقت جيد ونحن ننتظر دعم الجمهور لهذا الفريق الذي يحتاج إليه".

وتابع: "منذ المباراة التي لعبناها هنا ضد مصر، لم أشعر بهذه الإثارة حول الفريق. حان الوقت لإظهار ذلك مرة أخرى. وواجبنا هو أن نرتقي إلى مستوى ذلك، ولكننا نتوقع أيضًا من الجمهور أن يرقى إلى مستوى ذلك. نحن بحاجة إلى إعادة ما رأيناه ضد مصر".

وستلتقي السنغال، نظيرتها النيجر، وديًا مساء اليوم بالعاصمة داكار، في آخر مواجهة لمنتخب «أسود التيرانجا» قبل خوض كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخب السنغالي، في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من الكاميرون، وغينيا، وجامبيا.

أليو سيسيه منتخب السنغال كأس الأمم الإفريقية 2023 النيجر السنغال كأس أمم إفريقيا 2023 الكاميرون

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال