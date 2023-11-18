في مباراته رقم 100.. ماني يقود السنغال للفوز على جنوب السودان برباعية

قاد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وفريق النصر السعودي، "أسود التيرانجا" للفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

والتقى منتخبا السنغال وجنوب السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب "عبدولاي واد" في العاصمة السنغالية داكار.

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بداية قوية

واستهل منتخب السنغال المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة الأولى عن طريق باب سار الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك جنوب السودان.

ونجح ساديو ماني في إحراز الهدف الثاني لفريق السنغال في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله حبيب ديالو لينفرد بالمرمى ويطلق قذيفة قوية في المرمى.

وأضاف لامين كامارا الهدف الثالث في الدقيقة 45 بعد خطأ من مدافعي جنوب السودان ليقطع الكرة ويسددها كمارا في المرمى.

وعاد ماني مجددًا ليسجل هدفه الشخصي الثاني ورابع أهداف منتخب السنغال في الدقيقة 56 من ركلة جزاء كان قد حصل عليها بعد تدخل قوي من بيتر مابوك مدافع جنوب السودان.

وحصد منتخب السنغال أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير بدون نقاط.

ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا لكن الفريق السنغالي متفوق بفارق الأهداف.

ويأتي منتخب السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد توجو.

بينما تحتل موريتانيا المركز الخامس بدون رصيد بالتساوي مع جنوب السودان، لكن فارق الأهداف لموريتانيا.

ماني يشارك في المباراة الدولية رقم 100

شارك ساديو ماني قائد منتخب السنغال في مباراته رقم 100 دوليًا، ونجح في إحراز هدفين وصناعة هدف قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 63.