منتخب مصر يختتم تدريباته بليبريا استعدادا لمواجهة سيراليون غدًا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدًا الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ ٢٢ لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم:محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران منتخب معالي السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

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موعد مباراة مصر وسيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره منتخب سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بليبيريا في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب جيبوتي في المباراة الأولى من تصفيات المونديال، والتي استضافها استاد القاهرة، بستة أهداف دون رد.

حضر الاجتماع ممثلًا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.