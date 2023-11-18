تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواجه سيراليون بالزي التقليدي

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب سيراليون، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وسيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره منتخب سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بليبريا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب جيبوتي في المباراة الأولى من تصفيات المونديال، والتي استضافها ستاد القاهرة، بستة أهداف دون رد.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلًا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع نظيره منتخب غينيا بيساو، في مباراة الجولة الأولى من التصفيات بهدف لكل منهما وتعادل منتخبي إثيوبيا وسيراليون بدون أهداف، ليتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حتى الآن ويليه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بنقطة واحدة ويليه منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بنفس الرصيد وبعده إثيوبيا وسيراليون رابعًا وخامسًا بنقطة لكل منهما، وفي المؤخرة يأتي منتخب جيبوتي بدون نقاط.