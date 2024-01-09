الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

إسماعيل هنية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أى هدف من أهداف حرب غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

دعا زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى تزويد المسلحين الفلسطينيين بالمعدات والأسلحة، مضيفا أن حرب الحركة مع إسرائيل ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده.

وقال هنية، في مؤتمر بالدوحة، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها بعد ما يقرب من 100 يوم من حربها في غزة، ولم تنجح إلا في كشف وجهها الدموي القاتل للعالم أجمع بعد ارتكاب كافة الجرائم. 

وقال إن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر "جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية". وقال هنية في تصريحات نشرتها حماس: نرى دول العالم تمد الاحتلال بالسلاح.. لقد حان الوقت لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده.

القتل بالرصاص وهجوم طعن 

txt

بلينكن: واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة فى أقرب وقت

 

قال الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا في أعقاب هجوم طعن مزعوم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان الاحتلال الإسرائيلي إن الرجل الفلسطيني أصيب بالرصاص بعد محاولته طعن جندي بالقرب من مدينة رام الله. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما قتل في قرية عين سينيا القريبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 330 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقد قدمت مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع.

وأكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة، أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين.

ونقلت "مراسلون بلا حدود" عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله: يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى.

حرب هنية الأسرى الفلسطنيين حماس إسرائيل فشلت

الأكثر قراءة

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

"كاف" يكشف أبرز 5 مواهب منتظر تألقها فى أمم إفريقيا بكوت ديفوار

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاي بـ"الكمون"..وأخري وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر