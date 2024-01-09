إسماعيل هنية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أى هدف من أهداف حرب غزة

دعا زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى تزويد المسلحين الفلسطينيين بالمعدات والأسلحة، مضيفا أن حرب الحركة مع إسرائيل ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده.

وقال هنية، في مؤتمر بالدوحة، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها بعد ما يقرب من 100 يوم من حربها في غزة، ولم تنجح إلا في كشف وجهها الدموي القاتل للعالم أجمع بعد ارتكاب كافة الجرائم.

وقال إن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر "جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية". وقال هنية في تصريحات نشرتها حماس: نرى دول العالم تمد الاحتلال بالسلاح.. لقد حان الوقت لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده.

القتل بالرصاص وهجوم طعن

قال الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا في أعقاب هجوم طعن مزعوم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان الاحتلال الإسرائيلي إن الرجل الفلسطيني أصيب بالرصاص بعد محاولته طعن جندي بالقرب من مدينة رام الله. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما قتل في قرية عين سينيا القريبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 330 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقد قدمت مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع.

وأكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة، أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين.

ونقلت "مراسلون بلا حدود" عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله: يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى.