"الإعلامى الحكومى" بغزة: الاحتلال ارتكب 1944 مجزرة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء اليوم، عن أن الاحتلال ارتكب 1944 مجزرة في قطاع غزة، أسفرت عن 30210 شهداء ومفقودين.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن هناك 59167 إصابة منذ بداية العدوان بينها 6 آلاف بحاجة إلى السفر للعلاج.

وأوضح أن من بين الشهداء 326 شهيدًا من الطواقم الطبية و45 من الدفاع المدني و112 صحفيًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأضاف الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن أكثر من 10 آلاف شهيد من الأطفال و7 آلاف من النساء منذ بداية العدوان.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 519 جنديًا

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل تسعة من جنوده، ستة منهم في انفجار وقع وسط قطاع غزة، وثلاثة خلال معارك ضارية في جنوب القطاع، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 185 منذ بدء العملية البرية في أواخر أكتوبر و519 منذ بدء العدوان في السابع من الشهر نفسه.

وقال جيش الاحتلال، إن جنود الاحتياط الستة، وجميعهم مهندسون قتاليون، قتلوا أمس، عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت مخصصة لـ"هدم نفق في مخيم البريج للاجئين وسط غزة"، وفق ادعائه.

وأوضح جيش الاحتلال أن القتلى الستة هم: الرقيب الدرجة الأولى (احتياط) غافرييل بلوم، جندي احتياط يبلغ من العمر 27 عامًا من بيت شيمش؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) عميت موشيه شاحر، 25 عامًا، من رمات يوحنان؛ جندي (احتياط) دينيس كروخمالوف فيكسلر، 32 عامًا، من بئر السبع؛ جندي (احتياط) رون إفريمي، 26 عامًا، من هود هشارون؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) روي أبراهام ميمون، 24 عامًا، مسعف من العفولة، والرقيب الرائد (احتياط) عكيفا ياسينسكي، 35 عامًا، من رمات غان.

وأشار إلى إصابة عدد آخر من الجنود بجروح بعضهم خطيرة في الانفجار، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".