الثلاثاء 09 يناير 2024
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وائل الدحدوح: مستمرون فى أداء واجبنا المهنى والوطنى طالما تنبض قلوبنا بالحياة

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن الشعب الفلسطيني يقوم بدوره في الدفاع عن وطنه بدمه وقلبه وروحه، مشيرًا إلى أن الشعب سيظل يدافع عن الوطن مهما بلغت الخسائر أشدها.

مذبحة فلسطين 


وأكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الصحافة رسالة نبيلة ومقدسة، معبرًا: "ما أقوم به الآن هو واجبي المهني والوطني، ومن المفترض أن تكون المنظمات الدولية والإنسانية كفلت دور الصحافة في العالم بأكمله وليس في فلسطين فقط، نؤدي هذا الدور المهني بقلوبنا وأرواحنا".


وتابع: "دفعنا من الدماء الكثير والكثير وما زلنا ندفع في هذه المقتلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، 110 صحفيين سُفحت دماؤهم من خلال استهدافات الكيان الصهيوني، في ظاهرة لم تتكرر حتى في الحروب العالمية".

الصحافة رسالة سامية 

واستطرد: "صمت العالم أمر يدعو للاستفزاز والتعجب بصورة كبيرة، وأريد أن يعلم الجميع أنه طالما الظرف الاستثنائي والصعب الذي تمر به غزة مستمر، مفترض على كل صحفي يحترم هذه المهنة وهذه الرسالة أن يستمر في عمله أيًا كانت الخسائر، طالما أننا على قيد الحياة، وطالما أننا قادرون على المواصلة وطالما بداخلنا عرق ينبض فلن نتوقف عن عملنا لتسجيل جرائم الكيان الصهيوني وفضح الكيان أمام العالم".

وائل الدحدوح مذبحة فلسطين الصحفي وائل الدحدوح الحدث اليوم حضرة المواطن

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