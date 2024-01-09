بلينكن: توجيه تهمة الإبادة لإسرائيل بحق أهل غزة "لا أساس لها"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تهم الإبادة الموجهة لإسرائيل في غزة لا أساس لها، لا سيما أن مَن اعتدى على الإسرائيليين هم حماس وحزب الله والحوثيون وداعمهم (إيران) وجميعهم يدعون للقضاء على اليهود.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب أنه خلال زيارته الحالية للمنطقة ولقائه بعدد من القادة جميعهم أعربوا عن قلقهم من اتساع رقعة النزاع وجميعهم يستخدم نفوذه لمنع توسع رقعة الصراع، كما أعربوا عن أسفهم على عدد الضحايا المدنيين لأن الأذى عليهم كبير جدًا.

كل القادة عبروا عن حزنهم الكبير من تردي الأوضاع الإنسانية في غزة

وتابع أن كل القادة عبروا عن حزنهم الكبير من تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، زاعمًا أن البحث عن عدو يختبئ وسط المدنيين وفي المستشفيات يجعل الوضع صعبًا جدًا مما نتجت عنه أعداد كبيرة من الضحايا.