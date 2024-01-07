أنتونى بلينكن يزور مستودع برنامج الأغذية العالمى فى غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قام بجولة في مستودع برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نحن نركز على زيادة المساعدات الإنسانية في غزة إلى الحد الأقصى، وأشاد الوزير بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي لتوصيل المزيد من الغذاء لعدد أكبر من الناس، بشكل أكثر فاعلية".

وتأتي زيارة بلينكن لبرنامج الأغذية العالمي كجزء من جولته الدبلوماسية التي تستغرق أسبوعًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المقرر أن يجتمع مع مختلف القادة في الجهود المبذولة لتهدئة الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة.

على صعيد آخر، قدم نائب مدير الأونروا في غزة سكوت أندرسون تحديثًا عن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، نتيجة للهجمات الإسرائيلية القاتلة التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 23.000 فلسطيني بينما تركت ما يقرب من 2 مليون ناج نازح داخليًا.

وقال أندرسون، في حديث لـCNN: "إن مستويات الجوع شديدة للغاية في غزة، ومن رفح إلى الشمال، يزداد الأمر سوءًا، كلما اتجهنا شمالًا"، مضيفًا "أننا نبذل جهودًا متضافرة لمحاولة استيراد المزيد من المواد الغذائية إلى غزة والتأكد من وصولها إلى الأشخاص المحتاجين، بما في ذلك 1.4 مليون شخص في محافظة رفح".