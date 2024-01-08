أنتوني بلينكن: يجب أن تتوحد الضفة الغربية وغزة تحت حكم فلسطيني

أكد أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، أنه يجب توحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم فلسطيني.

وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مطار العلا قبل مغادرته السعودية، إن مستقبل المنطقة ينبغي أن يكون بالتكامل وليس الانقسامات، مشيرا إلى أن "رؤية إقامة دولة فلسطين مستقلة لن تكون سهلة والجميع أقر بالصعوبات الموجودة وأن الأمور لن تتم بين عشية وضحاها واتفقنا على أمور كاستقلال غزة والعمل للاستقرار والسلام بالمنطقة".

التأكيد على ضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأشار إلى أنه سينتقل لإسرائيل ويكون لديه فرصة للتقاسم كل ما سمعه ويعرف مستقبل العملية العسكرية في غزة، والتأكيد على ضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على الجهود المستمرة لاستعادة الرهائن، وكذلك مستقبل المنطقة.

وتابع، أنه مقتنع أن ثمة مستقبل يضمن سلام وأمان إسرائيل ويضمن عدم حدوث السابع من أكتوبر ويحقق آمال الشعب الفلسطيني.