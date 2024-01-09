"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجات مئوية)، مُشيرة إلى تغيرات جوية تشهدها البلاد بداية من الخميس المُقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، إنَّه يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أمطار متوسطة متفرقة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.

وأضافت هيئة الأرصاد، وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وفيما يخص حالتي البحر الأحمر والمتوسط، فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج (2.5 3.5 متر) و(1.5 2.5 متر).

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.