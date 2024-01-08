الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

العامري فاروق
العامري فاروق

تصدّر نائب رئيس نادي الأهلي العامري فاروق مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، عقب أنباء وفاته داخل أحد مستشفيات الرعاية.

وتعرض نائب رئيس نادي الأهلي لوعكة صحية طارئة يوم 7 نوفمبر الماضي، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي وتعرض للإغماء وهو يمارس عمله في النادي، متأثرًا بنزيف في المخ، ويرقد الآن، في العناية المركزة بأحد المستشفيات في غيبوبة تامة منذ شهرين.

شائعة وفاته

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عديدة تُعلن وفاة العامري فاروق، الذي يرقد حاليًا في المستشفى بعد دخوله في غيبوبة خلال الشهرين الماضيين، مطالبين له بالدعاء والرحمة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين الذين تساءلوا عن حقيقة الأمر.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

ورغم تداول أخبار عن وفاته، فإن شقيقه خالد العامري خرج لينفي الأمر، مطالبا محبيه بالدعاء له، موضحًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء، ليه الناس بتنشر حاجات غير سليمة.. رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفاك وداوه بدوائك".

آخر تطورات حالته الصحية

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف في وقت سابق من اليوم، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، مؤكدًا تحسن حالته الصحية بعد أن وصلت درجة الوعيّ إلى 9 ممَّا يُعني تفاؤلًا.

وقال شوبير في  تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إنَّه على تواصل دائم مع أسرة العامري فاروق منذُ دخوله المستشفى، مُشيرًا إلى أنَّه قام بزيارته لأكثر من مرة ومن القلائل الذين دخلوا له الرعاية الصحية، موضحًا أنَّ حالته الصحية: "كانت بتروح وتيجي، أحيانًا الأسرة كانت تتفاءل لأنه ساعات كان بيفتح عينيه و(يتمتم خفيف)، وتم رفع أجهزة التنفس من عليه".

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