الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته: "أخى على قيد الحياة ويحتاج دعواتكم"

العامرى فاروق
العامرى فاروق

نفى خالد العامري، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بوفاة شقيقه الكابتن العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال خالد، في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك: “يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء.. ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة”.

واختتم: “رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك”.

وتداولت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تدهور حالته الصحية، بعد أن ظل في الغيبوبة لمدة 60 يومًا.

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