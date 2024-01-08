آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

خضع العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة الماضية لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين لبحث إمكانية سفره خارج البلاد بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقال شقيقه، الدكتور خالد العامري، إن حالته حرجة ولا تحتمل السفر خارج مصر وإنه سيواصل العلاج في مستشفى جراحات المخ الذي يرقد به حالياً.

وتداولت خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن وفاة العامري فاروق على إثر الأزمة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نفاه شقيقه عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب العامري عبر حسابه على “فيسبوك”: “يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء”.

وأضاف: "ليه الناس بتنشر حاجات غير سليمة.. رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك".

العامري فاروق

ويرقد العامري فاروق في أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج منذ نحو شهرين في ظل معاناته من أزمة صحية عنيفة، عقب إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.

العامري فاروق خضع لـ 8 عمليات جراحية بالمخ

وكشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الأهلي أن الحالة صعبة وحرجة في آخر 72 ساعة وهو ما جعل بعض الشائعات تترد عن وفاته قبل أن ينفي شقيقه تلك الأخبار المتداولة.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية، في أثناء تواجده بمقر المبني الاجتماعي بالنادي الأهلي خلال شهر نوفمبر الماضي قبل أن يجري نقله إلى أحد المستشفيات داخل القاهرة.

وخضع لعدد كبير من العمليات الجراحية بعد مرضه المفاجئ وصلت لـ8 عمليات جراحية بالمخ خاصة بعد دخوله في غيبوبة كاملة.