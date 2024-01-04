الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

العامري فاروق
العامري فاروق

أعلن نادي الأهلي تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي تعرض لوعكة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي.

ونُقل العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، إلى العناية المركزة يوم 7 نوفمبر الماضي، متأثرًا بنزيف في المخ تسبب في خضوعه لعدة عمليات جراحية.

وأصدرت إدارة النادي الأهلي بيانًا جاء نصه كالآتي: 

"يخضع العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ووزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المتخصصين لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائى على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا؛ للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية".

وأضاف: "جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أحسن علاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد، حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل".

الاهلى العامري فاروق محمود الخطيب مرض العامري فاروق النادي الأهلي

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