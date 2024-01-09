الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مهاجم الأهلي الجديد يتصدر الترند.. ما هى آخر تطورات الصفقة المنتظرة؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

تصدَّر اسم اللاعب الدينماركي من أصل فلسطيني “وسام أبو علي”، مهاجم سيريس السويدي، محركات موقع البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عقب اتمام صفقة انضمام اللاعب للأهلي رسميًا وفقًا لتقارير رياضية نقلًا عن مصادر مسؤولة داخل القلعة الحمراء.

وأكدت التقارير انتقال اللاعب الفلسطيني إلى المارد الأحمر، على أن يكشف الأهلي موعد تقديمه رسميًا خلال الساعات المُقبلة.

مهاجم الأهلي الجديد

وتداول المتابعون اسم اللاعب وسام أبو علي على منصات التواصل المُختلفة، منذُ وصوله إلى القاهرة لإمضاء عقد التعاقد لمدة 4 سنوات، وفقًا لما أكدت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي في تقارير رياضية محلية وعالمية.

وينتظر عشاق ومحبي النادي الأهلي إعلان صفقة المهاجم المنتظر رسميًا عبر فيديو مُصوّر كما هو يحدث مع أي صفقة جديدة للمارد الأحمر، حيثُ أكدت تقارير عن ظهور اللاعب الفلسطيني للمرة الأولى في مران يوم الخميس المُقبل.

إنهاء الاتفاق رسميا مع نادي سيريس السويدي

كان أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي أعلن مساء اليوم إنهاء الاتفاق رسميًا مع نادي سيريس السويدي، للتعاقد مع وسام أبو علي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي:"صفقة وسام أبو علي الأمور فيها إيجابية وأنهينا مع ناديه كل شيء، وعملنا بشكل مؤسسي في هذه الصفقة".

أضاف:"الخطوة بدأت من لجنة الكشافة وبعدها مع شركة الكرة ومن ثم مع لجنة التخطيط وتمت الموافقة عليه من الناحية الفنية مع مارسيل كولر، وعملنا على هذا الأمر منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي".

وأكمل مدير التعاقدات:"أرسلنا لوسام أبو علي فيديوهات عن النادي الأهلي هو يحمل الجنسية الدنماركية وذو أصول فلسطينية، ولديه جواز سفر فلسطيني استخرجه يوم 12 ديسمبر الماضي وهو أمر جيد حتى يتم قيده كلاعب مصري".

وأنهى أمير توفيق:"تفاوضنا مع نادي سيريس السويدي ووقعنا معه كل شيء، وفي خلال الأيام القادمة سيأتي وسام أبو علي لمصر من أجل الخضوع للكشف الطبي، وبعدها تكون الأمور انتهت بنسبة 100%".

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