القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024 المجانية المفتوحة ومواعيد المباريات

القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها عبر محركات البحث المُختلفة، حيثُ تفصلنا أيام قليلة على انطلاق أولى فعاليات البطولة الإفريقية، وانطلاق الماراثون الرياضي الأكبر بين المنتخبات الوطنية الأفريقية.

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024

وتصدرت القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024 مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، حيث يرتقب عشاق كرة القدم على متابعة بطولة أفريقيا، خاصة الجماهير المصرية التي تترقب أولى مباريات المنتخب المصري والتي من المقرر أن تكون يوم الأحد المقبل 14 يناير.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024. يستعرض موقع "الدستور" جميع التفاصيل والقنوات الناقلة ومواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 والمجموعات المشاركة في البطولة الكُبرى، في التقرير التالي:

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا 2024

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباريات بطولة إفريقيا توجد على عدد من الأقمار، مثل قمر آموس والقمر الأوروبي هوتبيرد والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى، بينما يتم عرض مباريات البطولة بشكل مشفر على النايل سات عبر قنوات bein sport.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر. دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر. الدور الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر. الدور النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024. مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024. الدور النهائي: 11 فبراير 2024.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.