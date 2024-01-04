الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبورة مائية وأمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء

طقس الشتاء
طقس الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المُقبلة، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء الموافق 9 يناير، وذلك على مختلف أنحاء الجمهورية.

وحذّرت الهيئة من تغيرات جوية نتيجة تعرّض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار المُختلفة على عددٍ من مناطق الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد في بيانٍ بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام، إنَّ البلاد يسودها أجواء غائمة على فترات متقطّعة، فضلًا عن برودة جامحة خلال الليل، تزداد في أوقات الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة

وبالنسبة لحالة الطقس، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما أنَّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ضبابية

ونوّهت هيئة الأرصاد على الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانًا، لتنخفض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ -الدقهلية -دمياط-بورسعيد-شمال سيناء)، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية على اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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