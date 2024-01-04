الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأحد القادم.. العطلات الرسمية في 2024.. الإجازات الرسمية في العام الحالي

عطلة رسمية
عطلة رسمية

العطلات الرسمية 2024.. حيث يبحث الكثير من المواطنين ويحرصون دائما على البحث عن موعد وتواريخ الإجازات والأعياد الرسمية، بالتزامن مع بداية عام ميلادى جديد وهو عام 2024، خاصة وأن هذه الإجازات تمثل أهمية لديهم وتكون مدفوعة الأجر للعاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص.

العطلات الرسمية 2024.. أولها الأحد 7 يناير 

العطلات الرسمية 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن العطلات الرسمية 2024.. يستعرض "الدستور" الإجازات على مدار العام، وكذلك الإجازات الإسبوعية، وذلك على النحو التالي:

الإجازات الرسمية في 2024

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، عيد الميلاد القبطى «عيد الميلاد المجيد».
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024، عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، عيد العمال.
  • يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2024، شم النسيم.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وقفة عرفات.
  • يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.
  • يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، عيد الثورة.
  • يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، المولد النبوي الشريف.
  • يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2024، عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

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مواعيد العطلات الرسمية الأسبوعية خلال يناير 2024

  • يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 19 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 20 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 26 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 27 يناير إجازة أسبوعية.
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