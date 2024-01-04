يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 وتقويم الشهر كاملا، حيث كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تقويم شهر يناير 2024 وذلك التزامن مع بداية شهر يناير 2024.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 وتقويم الشهر كاملا

وتنشر “الدستور” خلال التقرير التالى تقويم شهر يناير 2024 بالاضافة إلى الإجازات الرسمية فى نفس الشهر.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية خلال شهر يناير وترصدها الدستور خلال التقرير التالى، حيث تبدأ من يوم الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والخميس ٢٥ يناير إجازة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة وذلك فى شهر يناير الجاري.

تقويم شهر يناير 2024

تقويم يناير 2024 من أول لاَخر يوم وهو كالتالي: