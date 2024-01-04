الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 وتقويم الشهر كاملا

تقويم وإجازة
تقويم وإجازة

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 وتقويم الشهر كاملا، حيث كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تقويم شهر يناير 2024 وذلك التزامن مع بداية شهر يناير 2024.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 وتقويم الشهر كاملا

وتنشر “الدستور” خلال التقرير التالى تقويم شهر يناير 2024 بالاضافة إلى الإجازات الرسمية فى نفس الشهر.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية خلال شهر يناير وترصدها الدستور خلال التقرير التالى، حيث تبدأ من يوم الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والخميس ٢٥ يناير إجازة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة وذلك فى شهر يناير الجاري.

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تقويم شهر يناير 2024 

تقويم يناير 2024 من أول لاَخر يوم وهو كالتالي:

  • 1 يناير يوافق يوم الإثنين
  • 2 يناير يوافق يوم الثلاثاء
  • 3 يناير يوافق يوم الأربعاء
  • 4 يناير يوافق يوم الخميس
  • 5 يناير يوافق يوم الجمعة
  • 6 يناير يوافق يوم السبت
  • 7 يناير يوافق يوم الأحد
  • 8 يناير يوافق يوم الإثنين
  • 9 يناير يوافق يوم الثلاثاء
  • 10 يناير يوافق يوم الأربعاء
  • 11 يناير يوافق يوم الخميس
  • 12 يناير يوافق يوم الجمعة
  • 13 يناير يوافق يوم السبت
  • 14 يناير يوافق يوم الأحد
  • 15 يناير يوافق يوم الأثنبن
  • 16 يناير يوافق يوم الثلاثاء
  • 17 يناير يوافق يوم الأربعاء
  • 18 يناير يوافق يوم الخميس
  • 19 يناير يوافق يوم الجمعة
  • 20 يناير يوافق يوم السبت
  • 21 يناير يوافق يوم الأحد
  • 22 يناير يوافق يوم الأثنين
  • 23 يناير يوافق يوم الثلاثاء
  • 24 يناير يوافق يوم الأربعاء
  • 25 يناير يوافق يوم الخميس
  • 26 يناير يوافق يوم الجمعة
  • 27 يناير يوافق يوم السبت
  • 28 يناير يوافق يوم الأحد
  • 29 يناير يوافق يوم الأثنين
  • 30 يناير يوافق يوم الثلاثاء
  • 31 يناير يوافق يوم الأربعاء
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