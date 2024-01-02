يومين إجازة مدفوعة الأجر للموظفين.. إجازات شهر يناير 2024

يحصل الموظفون على إجازات شهر يناير 2024 المدفوعة الأجر والتي حددها القانون المصري، كما يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص بأجر كامل، ويصل عدد اجازات شهر يناير 2024 إلى يومين أجازة بالإضافة إلى الاجازات الاسبوعية، تعرضهم الدستور في التقرير التالي.

إجازات شهر يناير 2024

يتضمن إجازات شهر يناير 2024 في مصر اثنتين من الإجازات الرسمية، وهما:عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد هو عيد ديني مسيحي يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم، ويصادف يوم 25 ديسمبر من كل عام. وفي مصر، يتم اعتبار يوم عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتكون مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الشرطة 2024

الإجازة الثانية في اجازات شهر يناير 2024 عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، و عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير هو عيد وطني مصري يحتفل فيه بذكرى ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وفي مصر، يتم اعتبار يوم عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتكون مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي أقرها القانون المصري، هناك أيضًا عطلات أسبوعية في شهر يناير 2024، وهي:الجمعة 5 يناير 2024، الجمعة 12 يناير 2024، الجمعة 19 يناير 2024، الجمعة 26 يناير 2024.

وبالتالي، يبلغ إجمالي عدد الإجازات في شهر يناير 2024 في مصر 10 أيام، منها اثنتان إجازات رسمية مدفوعة الأجر، وثماني عطلات أسبوعية، وقد تزيد لاكثر من ذلك في الجهات الحكومية والخاصة التي يحصل فيه العاملون على يومين أجازة اسبوعية وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.