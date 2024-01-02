الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

يومين إجازة مدفوعة الأجر للموظفين.. إجازات شهر يناير 2024

إجازات
إجازات

يحصل الموظفون على إجازات شهر يناير 2024 المدفوعة الأجر والتي حددها القانون المصري، كما يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص بأجر كامل، ويصل عدد اجازات شهر يناير 2024 إلى يومين أجازة  بالإضافة إلى الاجازات الاسبوعية، تعرضهم الدستور في التقرير التالي. 

إجازات شهر يناير 2024

يتضمن إجازات شهر يناير 2024 في مصر اثنتين من الإجازات الرسمية، وهما:عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد هو عيد ديني مسيحي يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم، ويصادف يوم 25 ديسمبر من كل عام. وفي مصر، يتم اعتبار يوم عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتكون مدفوعة الأجر.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير

الإجازات الرسمية لموظفى البنوك فى مصر هذا الأسبوع

إجازة عيد الشرطة 2024 

الإجازة الثانية في اجازات شهر يناير 2024 عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، و عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير هو عيد وطني مصري يحتفل فيه بذكرى ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وفي مصر، يتم اعتبار يوم عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وتكون مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي أقرها القانون المصري، هناك أيضًا عطلات أسبوعية في شهر يناير 2024، وهي:الجمعة 5 يناير 2024، الجمعة 12 يناير 2024، الجمعة 19 يناير 2024، الجمعة 26 يناير 2024.

وبالتالي، يبلغ إجمالي عدد الإجازات في شهر يناير 2024 في مصر 10 أيام، منها اثنتان إجازات رسمية مدفوعة الأجر، وثماني عطلات أسبوعية، وقد تزيد لاكثر من ذلك في الجهات الحكومية والخاصة التي يحصل فيه العاملون على يومين أجازة اسبوعية وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

txt

إجازات شهر فبراير 2024.. 8 أيام عطلة رسمية للموظفين

إجازات شهر يناير الإجازات الرسمية عيد الميلاد المجيد إجازة عيد الشرطة ثورة 25 يناير

مواد متعلقة

تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر موقع الشركة

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

الحبس سنة لديلر الحشيش فى البساتين

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل وخطوات الاستعلام عن المواليد

باقي 15 يوما.. امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024

أخبار فاتتك| ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 44 قتيلا وجريحا.. وحماس: تصريحات قادة الاحتلال حول التهجير "أحلام يقظة"

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ21.978 شهيد و56.697 مصاب

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

يتلقى العلاج بالخارج.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى (خاص)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة