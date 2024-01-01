مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير

ازداد السؤال عن مواعيد الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية مع بداية العام الجديد، حيث يبرز اهتمام الأفراد بالراحة والاسترخاء، ومن بين الاهتمامات المتزايدة تلك المتعلقة بالإجازات الرسمية السنوية.

العطلات الرسمية 2024

وتباينت هذه الاستفسارات بين البحث عن تواريخ الإجازات، وطرق الاستفادة الأمثل من تلك الإجازات لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة. كما تضمنت الاستفسارات البحث عن الوجهات السياحية الشهيرة خلال تلك الفترات، وخيارات السفر المتاحة، والأنشطة الترفيهية والثقافية الممكنة في تلك الإجازات.

الاجازات الرسمية في عام 2024

يوم الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد

يوم الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

يوم الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

يوم الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

يوم الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو2024 شم النسيم

يوم الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات

يوم الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

يوم الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو

يوم الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة

يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024 ذكرى نصر أكتوبر

الإجازات الأسبوعية في شهر يناير 2024

من المقرر أن يحصل العاملون خلال شهر يناير 2024 على 8 أيام عطلات أسبوعية وهي الجمعة والسبت بداية وهم:

الجمعة 5 يناير 2024

السبت 6 يناير 2024

الجمعة 12 يناير 2024

السبت 13 يناير 2024

الجمعة 19 يناير 2024

السبت 20 يناير 2024

الجمعة 26 يناير 2024

السبت 27 يناير 2024