مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير
ازداد السؤال عن مواعيد الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية مع بداية العام الجديد، حيث يبرز اهتمام الأفراد بالراحة والاسترخاء، ومن بين الاهتمامات المتزايدة تلك المتعلقة بالإجازات الرسمية السنوية.
العطلات الرسمية 2024
وتباينت هذه الاستفسارات بين البحث عن تواريخ الإجازات، وطرق الاستفادة الأمثل من تلك الإجازات لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة. كما تضمنت الاستفسارات البحث عن الوجهات السياحية الشهيرة خلال تلك الفترات، وخيارات السفر المتاحة، والأنشطة الترفيهية والثقافية الممكنة في تلك الإجازات.
الاجازات الرسمية في عام 2024
يوم الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد
يوم الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة
يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
يوم الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
يوم الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
يوم الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء
يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال
يوم الإثنين 6 مايو2024 شم النسيم
يوم الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات
يوم الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
يوم الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو
يوم الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية
يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة
يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024 ذكرى نصر أكتوبر
الإجازات الأسبوعية في شهر يناير 2024
من المقرر أن يحصل العاملون خلال شهر يناير 2024 على 8 أيام عطلات أسبوعية وهي الجمعة والسبت بداية وهم:
الجمعة 5 يناير 2024
السبت 6 يناير 2024
الجمعة 12 يناير 2024
السبت 13 يناير 2024
الجمعة 19 يناير 2024
السبت 20 يناير 2024
الجمعة 26 يناير 2024
السبت 27 يناير 2024