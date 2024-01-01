ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ21.978 شهيد و56.697 مصاب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21.978 شهيد و56.697 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم الأطفال والنساء.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الـ87

وقال أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ87 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 156 شهيدًا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح القدرة، وفق بيان نشرته وزارة الصحة في غزة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادرًا صحيًا وتدمير 104 سيارات إسعاف وخروجها عن الخدمة.



وقال القدرة إنه بعد تكشف حجم الدمار شمال غزة، تبين أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وتم خروج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة في كل مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرًا صحيًا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاسية والتعرض للبرد الشديد والاستجواب تحت التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والعطش وعدم النوم.

وأكد أشرف القدرة أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية الشريكة لإجراء تدخلات فاعلة وعاجلة تضمن إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة بعد الدمار والتخريب الممنهح، الذي لحق بها، واتخاذ خطوات فاعلة لضمان حمايتها وحماية طواقمها، وتأمين طرق الوصول إليها أمام حاجة 800 ألف نسمة.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية المطلوبة والمستشفيات الميدانية، وضمان وصولها إلى كل مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.



وأوضح القدرة أن الظروف الصحية والإنسانية لأكثر من 1.9 مليون نازح كارثية وقاهرة، ويتعرضون لمخاطر المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انعدام المأوى المناسب والماء والطعام والدواء في الأماكن التي نزحوا إليها.

وأكد أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية وخاصة ذوات الحمل الخطر، نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية في مراكز الإيواء، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية المعدية والاضطرابات النفسية.