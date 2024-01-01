الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر فبراير 2024.. 8 أيام عطلة رسمية للموظفين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إجازات شهر فبراير 2024 من الكلمات المتصدرة قوائم البحث على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد، حيثُ شهر يناير المتمم لشهر فبراير 2024

واحتفل المصريون ببداية العام الجديد 2024 باليوم الأول من شهر يناير، حيث لم يتبقى سوى ثلاثين يومًا على شهر فبراير وهو الشهر الثاني في التقويم، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن الإجازات الرسمية فيه.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة؛ يستعرض "الدستور" إجازات شهر فبراير 2024 بجانب الإجازات الرسمية المنتظرة طوال هذا العام، والتي يتحصّل عليها العاملين والموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة. إذن يحصل الجميع على 8 أيام إجازة رسمية متمثلة في الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لطبيعة عمل الهيئات والقطاعات.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير

الإجازات الرسمية لموظفى البنوك فى مصر هذا الأسبوع

إجازات شهر فبراير 2024

لم يتخلّل شهر فبراير إجازات رسمية سوى الأيام الأسبوعية (الجمعة والسبت)، حيثُ لا يوجد أي مناسبات في شهر فبراير تسمح بعطلات رسمية للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

أيام الإجازات الرسمية 2024

وتأتي الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، على النحو التالي:

  1. الخميس 25 يناير 2024: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
  2. الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  3. الخميس 11 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  4. الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  5. الثلاثاء 25 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
  6. الأربعاء 1 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
  7. الاثنين 6 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم
  8. الاثنين 17 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  9. الثلاثاء 18 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  10. الأحد 30 يونيو 2024:  إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو
  11. الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
  12. الاثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف
  13. الأحد 6 أكتوبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.

اقرأ أيضاً 

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تستعد لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

إجازات شهر فبراير 2024 اجازات شهر فبراير شهر فبراير 2024 فبراير 2024 أيام الإجازات الرسمية 2024 الإجازات الرسمية 2024 الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير

الإجازات الرسمية لموظفى البنوك فى مصر هذا الأسبوع

الأكثر قراءة

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز النسبى فى أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟