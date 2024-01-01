إجازات شهر فبراير 2024.. 8 أيام عطلة رسمية للموظفين

إجازات شهر فبراير 2024 من الكلمات المتصدرة قوائم البحث على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد، حيثُ شهر يناير المتمم لشهر فبراير 2024

واحتفل المصريون ببداية العام الجديد 2024 باليوم الأول من شهر يناير، حيث لم يتبقى سوى ثلاثين يومًا على شهر فبراير وهو الشهر الثاني في التقويم، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن الإجازات الرسمية فيه.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة؛ يستعرض "الدستور" إجازات شهر فبراير 2024 بجانب الإجازات الرسمية المنتظرة طوال هذا العام، والتي يتحصّل عليها العاملين والموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة. إذن يحصل الجميع على 8 أيام إجازة رسمية متمثلة في الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لطبيعة عمل الهيئات والقطاعات.

إجازات شهر فبراير 2024

لم يتخلّل شهر فبراير إجازات رسمية سوى الأيام الأسبوعية (الجمعة والسبت)، حيثُ لا يوجد أي مناسبات في شهر فبراير تسمح بعطلات رسمية للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

أيام الإجازات الرسمية 2024

وتأتي الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، على النحو التالي:

الخميس 25 يناير 2024: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك الخميس 11 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك الثلاثاء 25 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء الأربعاء 1 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال الاثنين 6 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الاثنين 17 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 18 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأحد 30 يونيو 2024: إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الاثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الأحد 6 أكتوبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.