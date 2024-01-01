جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تستعد لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، انتهاء الجامعة من كافة الإستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024م، والتي من المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر إلى 24 يناير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية من العام الجامعي التي أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك عقب إجرائه جولة تفقدية لمتابعة مقر لجان الامتحانات للطلاب، ورافقه الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذ جمال كمال عباس أمين عام الجامعة.



الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للامتحانات



وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 م، بداية من إعداد جداول الامتحانات وتجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، كما حرص على تهنئة الطلاب بالعام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا أن يكون عامًا سعيدًا عليهم.

تأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة

ومن جانبه أكد الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة تذليل العقبات، وتوفير بيئة هادئة للطلاب، وتأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لاتمام أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء، متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق.

وأكد رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أنه تم التنسيق مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بسرعة العمل علي توفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب أثناء ادائهم امتحانات الفصل الدراسي الاول بسهولة ويسر بالإضافة إلي المراجعة الدورية علي الاستعدادات للتأكد من انتهاء جميع الاحتياجات لضمان توفير مناخ ملائم للطلاب.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة