أخبار فاتتك| ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 44 قتيلا وجريحا.. وحماس: تصريحات قادة الاحتلال حول التهجير "أحلام يقظة"

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 44 قتيلا وجريحا



ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 قتيلا على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا، أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.

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حماس: تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلى حول تهجير سكان غزة "أحلام يقظة"

نددت حركة حماس، بتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير سكّان غزة، ووصفتها بأنها مجرد "أحلام يقظة" وسيفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.

وقالت حماس في بيان: "إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقًا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي وضعت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى.

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الرئيس الأوكرانى: روسيا تعاني خسائر فادحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد شعور، وإن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة "إيكونوميست"، أنه "لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وأن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها، لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية".

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

يحرص محبو وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 وخاصة الأهلي والزمالك، ومع حلول اليوم الثاني في العام الجديد، يبدأ عدد المباريات في الازدياد، وتعود المسابقات للانتظام وتشهد البطولات الأوروبية والعربية العديد من المباريات عقب نهاية فترة الإجازات.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة

تستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير وعدد القنوات الناقلة لها وغيرها من الأمور.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2024.. وعيار 18 يسجل 2721 جنيها

مع اقتراب موسم الإجازات الخاصة بمنتصف العام الدراسي، يبدأ البحث عن أسعار الذهب لشراء الشبكة، أو شراء هدايا ذهبية للزوجة أو الابناء وتشهد محركات البحث السؤال بشكل لحظي عن سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18، وأسعار الذهب اليوم بشكل عام.

ونستعرض في التقرير التالي على موقع "الدستور" أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024، ويشمل العرض سعر الذهب عيار 21 وسعر الذهب عيار 18، وسعر جرام الذهب عيار 24، كما يشمل التقرير سعر الجنيه الذهب

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