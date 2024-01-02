الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص محبو وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 وخاصة الأهلي والزمالك، ومع حلول اليوم الثاني في العام الجديد، يبدأ عدد المباريات في الازدياد، وتعود المسابقات للانتظام وتشهد البطولات الأوروبية والعربية العديد من المباريات عقب نهاية فترة الإجازات.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة

تستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير وعدد القنوات الناقلة لها وغيرها من الأمور.

وتشهد المباراة الوحيدة في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم مواجهة بين مدرستين مختلفتين في كرة القدم حين يلتقي وست هام ممثل القوة والسرعة ببرايتون ممثل الكرة الجميلة والممتعة.

وتعود منافسات الدوري الإسباني بثلاث مباريات، لكن لن تلعب الفرق الأربعة الكبار، وهناك مباراة وحيدة في كأس إيطاليا تجمع ميلان وكالياري، وفي المسابقات العربية تشهد منافسات الدوري الجزائري مباراتين هامتين.

وفيما يلي نقدم لكم جدول أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام x برايتون - 10:30 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي x رايو فاليكانو - 07:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

ريال سوسيداد x ديبورتيفو ألافيس - 09:15 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

فالنسيا x فياريال - 11:30 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)

ميلان x كالياري - 11:00 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في دوري الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

وفاق سطيف - شباب بلوزداد - 07:00 بتوقيت السعودية - Canal Algerie.

اتحاد الجزائر - مولودية وهران - 10:00 بتوقيت السعودية - Canal Algerie.

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مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب فريق بلوزداد الجزائري، وذلك يكون في إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء جدول مواعيد مباريات اليوم مباريات كأس العالم للأندية كأس العالم والأهلي والزمالك القادمة

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