الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة أربعة فى مقاطعة إيشيكاوا اليابانية جراء الزلزال

أثار الزلزال في اليابان
أثار الزلزال في اليابان

أعلنت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية، نقلًا عن فريق إدارة الأزمات في مقاطعة إيشيكاوا في اليابان عن وفاة 4 أشخاص بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد، أمس الإثنين.

وضربت سلسلة زلازل قوية وصل عددها إلى 21، وسط اليابان، اليوم، ما تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بارتفاع متر واحد.

وأجبر الزلزال السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية، واللجوء فورًا إلى المرتفعات، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

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