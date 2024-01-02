الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: روسيا تعاني خسائر فادحة‎

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد شعور، وإن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة "إيكونوميست"، أنه "لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وأن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها، لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد".

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