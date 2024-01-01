الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2024.. وعيار 18 يسجل 2721 جنيها

الذهب
الذهب

 مع اقتراب موسم الإجازات الخاصة بمنتصف العام الدراسي، يبدأ البحث عن أسعار الذهب لشراء الشبكة، أو شراء هدايا ذهبية للزوجة أو الابناء وتشهد محركات البحث السؤال بشكل لحظي عن سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18، وأسعار الذهب اليوم بشكل عام.

 ونستعرض في التقرير التالي على موقع "الدستور" أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024، ويشمل العرض سعر الذهب عيار 21 وسعر الذهب عيار 18، وسعر جرام الذهب عيار 24، كما يشمل التقرير سعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ويعد سعر جرام الذهب من الأسعار التي تتحرك يوميا ونسرد كل التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب وكل ما يخص أسعار الذهب خاصة أن أسعار الذهب تشهد هبوط وصعود مفاجيء خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 24 قيمة 3628 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

فيما سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3175 جنيها، ويرغب كثيرا من المقبلين على الزواج في شراء هذا العيار الذي يعد الأكثر انتشارا في محافظات  مصر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 2721 جنيها، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين بقيمة 25400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 3628.5 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين بقيمة 3326.25 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

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تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين 1 يناير 2024 في مصر

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