الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي 15 يوما.. امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024

الإعدادي
الإعدادي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل وامتحانات الشهادة الاعدادية التي تبدأ منذ يناير الجاري بحيث يحصل على اجازة الترم الأول بداية من في أخر يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2024  وفق المحافظات التي أعلنت عن جداول طلابها. 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 

تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة من الأربعاء  17 يناير2024  بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء ومادة التربية الدينية.

الخميس 18يناير2024 
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  من الساعة 9صباحًا
والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

 

الأحد  21 يناير 2024
امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا

التربية الفنية

الاثنين  22 يناير 

2024
امتحان مادة العلوم من الساعة 9صباحًا
التربية الرياضية نظري 

الثلاثاء  23 يناير 2024
امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 صباحًا 

الأربعاء 24 يناير 2024 
امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحًا

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 

الاربعاء 17 يناير 2024 

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة 

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 

الاحد 21 يناير 2024 

امتحان مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9 

امتحان مادة التربية الرياضية 

الاثنين 22يناير 2024 

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الفنية 

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

الاربعاء 24 يناير 2024 

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

الثلاثاء 9 يناير 2024 

امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30 

الأربعاء 10 يناير 2024

 امتحان الرياضيات من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الخميس 11 يناير 2024

 امتحان العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الجمعة 12 يناير 2024 

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 

السبت 13 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 

الأحد 14 يناير 2024 

امتحان التربية الدينية من الساعة 9

الإثنين 15 يناير 2024 

امتحان التربية الفنية من الساعة 9

الثلاثاء 16 يناير 2024 

امتحان الاقتصاد المنزلي من الساعة 9

الأربعاء 17 يناير 2024 

امتحان الحاسب الآلي من الساعة 9

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان التربية الرياضية من الساعة 9

الجمعة 20 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 

السبت 21 يناير 2024 

امتحان الجبر من الساعة 9 

الأحد 22 يناير 2024 

امتحان الهندسة من الساعة 9 

الإثنين 23 يناير 2024 

امتحان الكيمياء من الساعة 9 

الثلاثاء 24 يناير 2024 

امتحان الفيزياء من الساعة 9 

 

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آخر التطورات بشأن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

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