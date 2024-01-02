باقي 15 يوما.. امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل وامتحانات الشهادة الاعدادية التي تبدأ منذ يناير الجاري بحيث يحصل على اجازة الترم الأول بداية من في أخر يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2024 وفق المحافظات التي أعلنت عن جداول طلابها.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة من الأربعاء 17 يناير2024 بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء ومادة التربية الدينية.

الخميس 18يناير2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9صباحًا

والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا

التربية الفنية

الاثنين 22 يناير

2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9صباحًا

التربية الرياضية نظري

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 صباحًا

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحًا

امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

الاربعاء 17 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة

الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة

الاحد 21 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الاجنبية من الساعة 9

امتحان مادة التربية الرياضية

الاثنين 22يناير 2024

امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة التربية الفنية

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الساعة 11:30

الأربعاء 10 يناير 2024

امتحان الرياضيات من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الخميس 11 يناير 2024

امتحان العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الجمعة 12 يناير 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9

السبت 13 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9

الأحد 14 يناير 2024

امتحان التربية الدينية من الساعة 9

الإثنين 15 يناير 2024

امتحان التربية الفنية من الساعة 9

الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان الاقتصاد المنزلي من الساعة 9

الأربعاء 17 يناير 2024

امتحان الحاسب الآلي من الساعة 9

الخميس 18 يناير 2024

امتحان التربية الرياضية من الساعة 9

الجمعة 20 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9

السبت 21 يناير 2024

امتحان الجبر من الساعة 9

الأحد 22 يناير 2024

امتحان الهندسة من الساعة 9

الإثنين 23 يناير 2024

امتحان الكيمياء من الساعة 9

الثلاثاء 24 يناير 2024

امتحان الفيزياء من الساعة 9